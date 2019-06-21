Yaza girerken 'Sağlıklı Beslenme Araştırması' açıklandı

Araştırmaya göre en çok sabah öğününe dikkat ediyoruz. Yüzde 29 ara öğünlerde meyve yerken yüzde 21'i abur cubur, yüzde 20'si ise kuruyemiş yiyor. Fast food ise ortalama ayda 1 kez tüketiliyor.

Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, yaza girdiğimiz günlerde Sağlıklı Beslenme Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'nin en önemli öğününün kahvaltı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 29 ara öğünlerde meyve yerken yüzde 21'i abur cubur, yüzde 20'si ise kuruyemiş yiyor. Fast food ise ortalama ayda 1 kez tüketiliyor.

15 Mayıs-19 Haziran 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 7.484 kişi katıldı. Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle oldu:

Yüzde 67 geleneksel besleniyor

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 67'si geleneksel metotla beslendiklerini belirtirken, yüzde 24'ü organik beslenmeye çalıştıklarını, yüzde 3'ü vejetaryan, yüzde 2'si ketojenik (düşük karbonhidrat/ yüksek yağ) ve diyabetik/ glutensiz beslenme şekliyle beslendiklerini dile getirdi.

Günde 3 öğün yiyoruz

Katılımcıların yüzde 57'si günde 3 öğün beslendiklerini, yüzde 30'u günde 2, yüzde 11'i 3'ten fazla, yüzde 2'si ise günde 1 öğün beslendiklerini anlattı.

Kahvaltı ve akşam yemeği önemli

Yüzde 38'i en çok sabah öğününe dikkat ettiklerini söylerken, yüzde 30'ı akşam öğününe, yüzde 17'si hepsine eşit derecede önem verdiğini, yüzde 15'i ise öğlen öğününe önem verdiğini belirtti.

Ara öğünde meyve

Katılımcıların yüzde 29'u ara öğünlerinde meyveyi tercih ederken, yüzde 21'i abur cubur, yüzde 20'si kuruyemiş, yüzde 9'u protein içeren gıdaları tercih ettiklerini, diğer yüzde 21'i ara öğün tüketmediklerini söyledi.

Çalışanlar evde yemek yapıyor

Çalışan katılımcıların yüzde 41'i yemeklerini evde kendi hazırladıklarını, yüzde 28'i dışarıdan sağladıklarını, yüzde 22'si yemekhaneyi tercih ettiklerini, yüzde 20'si ise sadece akşam yemeklerini kendilerinin hazırladığını dile getirdi.

10 kişiden biri tuz kullanmıyor

Katılımcıların yüzde 44'ü yemeklerinde tuz kullanırken, diğer yüzde 44'ü çok az tuz kullandıklarını, yüzde 11'i tuz kullanmadıklarını, yüzde 1'i ise bol tuz kullandıklarını söyledi.

Tadına bakmadan tuzlamıyor

Katılımcıların yüzde 80'i yemeğin tadına bakmadan tuz atmadıklarını, yüzde 20'si ise attıklarını belirtti.

Fast food ayda bir kez

Yüzde 32'si fast food yiyeceklerini ayda 1 kez tükettiğini ifade ederken yüzde 17'si 15 günde 1, yüzde 15'i haftada 1 kez, yüzde 14'ü haftada 2 kez, yüzde 4'ü her gün, yüzde 18'i ise fast food tüketmediğini belirtti.

Abur cuburun içine bakıyoruz

Katılımcıların yüzde 44'ü abur cubur tüketirken içeriğine bakıyor. Yüzde 34'ü bazen baktıklarını, yüzde 23'ü bakmadıklarını söylüyor.

Meyve yemekten sonra

Katılımcıların yüzde 52'si meyveyi genellikle akşam yemekten sonra tükettiğini, yüzde 24'ü öğleden sonra, yüzde 11'ü günün her saati, yüzde 6'sı öğlen, yüzde 2'si sabah, yüzde 5'i ise hiç meyve tüketmediğini belirtti.

İlk tercih organik

Yüzde 53'ü ellerinden geldiğince organik ürün tükettiklerini, yüzde 20'si tanıdık çiftçiden ürün temin ettiklerini, yüzde 16'sı organik tarım ve hayvancılığa inanmadığını, yüzde 11'i ise organik ürün tüketmediklerini dile getirdi.

Diyet ürün yemiyorlar

Katılımcıların yüzde 61'i markaların diyet ürünlerini tercih etmediklerini, yüzde 21'i diyet yaptıkları zaman bu ürünleri tükettiklerini, yüzde 18'i ise tükettiklerini aktardı.

Son kullanma tarihine bakılıyor

Katılımcıların yüzde 88'i ürün almadan önce son kullanma tarihlerine baktıklarını, yüzde 8'i unuttuklarını, yüzde 4'ü ise bakmadıklarını söyledi.

Ek gıda alımı düşük

Katılımcıların yüzde 61'i ek gıda ve vitamin kullanmadıklarını, yüzde 20'si D vitamini kullandıklarını, yüzde 16'sı Omega 3 kullandıklarını, yüzde 13 günlük kompleks vitamin, yüzde 5'i de protein tozu barlarını kullandıklarını belirtti.