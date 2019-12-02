Yazar Adil Yıldırım Adanalı okurlarıyla buluştu

Yaptığı deneysel çalışmalar ve gözlemlerle kadın-erkek ilişkisinde samimi iletişimin kapılarını aralayan İlişki Uzmanı ve Yazar Adil Yıldırım, "sonsuz aşk her şeyi göze alanlar içindir" şeklinde özetlediği "Med Cezir" adlı üçüncü kitabını Adanalı okurları için imzaladı.



Yazar Adil Yıldırım, Adana ve çevresinin buluşma noktası Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde gerçekleştirilen imza gününde, sevenlerine kitaplarını imzalamakla kalmayıp, bol bol sohbet de etti.



"Zamanın Sessiz Ruhu" ve "Gecede Saklı Yalnız Aşıklar" adlı kitaplarının ardından bu kez, aşkı, tutkuyu, sonu gelen evlilikleri, asla unutulmayan eski sevgiliyi ve yaz aşklarını filtresiz hali ile ele aldığı 3'ncü kitabı "Med Cezir" ile sonsuz aşkı tanımladığını ifade etti.



Yıldırım, yoğun katılımla gerçekleşen imza gününde, ikili ilişkilerin hayatın her alanını çıkmaza sokabileceği gibi mutlu bir dünyanın kapılarını da aralayabileceğini vurguladı.



İkili ilişkilerde sağlıklı iletişimin püf noktalarını anlatan ve okurlarının "hayata ışık tutan adam" diye nitelendirdiği Adil Yıldırım, Adanalı okurlarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ederek, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de geri çevirmedi. - ADANA

Kaynak: İHA