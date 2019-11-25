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Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de okurlarıyla buluştu

Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nda okurlarıyla bir araya geldi.

25.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:26Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de okurlarıyla buluştu
Yazar Ahmet Ümit, 'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nda okurlarıyla bir araya geldi.
CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ı imzaladı.
Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Ümit, hayranlarıyla sohbet etti.
Fuar kapsamında ağırlanan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da okurlarıyla buluştu.
Çığ'a "Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü" verildi.

Çok sayıda imza günü ve söyleşilerin yapılacağı "CNR Mersin Kitap Fuarı", 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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