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Yazar Akpınar: "Evde kalmak avantaja çevrilebilir"

Yazar Akpınar: "Evde kalmak avantaja çevrilebilir" Kırşehirli Yazar Tolga Akpınar, koronavirüs nedeniyle evde olmanın avantaja çevrilebileceğini söyledi.

18.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:35
Yazar Akpınar:
Yazar Akpınar: "Evde kalmak avantaja çevrilebilir"
KIRŞEHİR - Kırşehirli Yazar Tolga Akpınar, koronavirüs nedeniyle evde olmanın avantaja çevrilebileceğini söyledi.
Koronavirüs nedeniyle vatandaşların evde geçirdiği sürede kendilerini geliştirebileceğini ifade eden Yazar Akpınar; "Sosyal bir toplum olmamıza rağmen kitap okumayı ve film izlemeyi ihmal ediyoruz. Aslında yaşanılan bu süreç bizim için bir avantaja dönüşebilir. Evde olma süreci ile kendimizi geliştirebiliriz. Devletin aldığı tedbiri kişisel gelişimle aydın bir insan olarak daha iyi anlayabiliriz. Çünkü; alınan her tedbir bizim kendimiz için alınan tedbirler. Kitap okumayı ve film izlemeyi tavsiye ediyorum. Yapılacak etkinlikler, güncel sorunlardan uzaklaşıp kendi içimize dönmemize de yardımcı olacak" dedi.
Kendisine 'evde ne yapılabilir?' sorunun sürekli sorulması üzerine tavsiye kitap ve film derlemesi yaptığını anlatan Akpınar; "Yazar, olmanın verdiği etki ile sosyal medya üzerinden evde kalma sürecinde yapılacaklar ile ilgili sorular geliyor. Özellikle okunması gereken kitaplar noktasında sorular var. Gelen sorular üzerine derleme yapma düşüncesine kapıldım" diye konuştu.
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Akpınar, Genel

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