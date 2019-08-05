Yazar Alev Alatlı'dan tepki çeken sözler: İyi ki Shakespeare okumadık

Katıldığı televizyon programında moderatörün sorularını yanıtlayan Alev Alatlı, sosyal medyanın tepkisini çeken sözlere imza attı. "İyi ki Shakespeare okumadık" diyen Alatlı, "Eğer okumuş olsaydık kargadan başka kuş Shakespeare'den başka yazar tanımayacaktık." dedi. Alatlı sosyal medyadan gelen tepkilere ise "Vay bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olana. Okuyun Allah'ınızı severseniz." şeklinde yanıt verdi.

Alatlı, konuk olduğu programda şöyle konuştu;

"500 YILDIR AYNI YAZARI OKUYORLAR"

İyi ki okumadık, eğer okumuş olsaydık kargadan başka kuş Shakespeare'den başka yazar tanımayacaktık, çünkü 550 yıldır aynı yazarı okuyan bir Anglo-Sakson toplumu var. Yahu bir adam çıkaramadınız mı başka?

O trene binseydik biz de aynı şekilde olacaktık. Ama şimdi yeniden düşünebilir, çare bulabilirsiniz. Türkiye diri bir toplumdur. Türkiye'nin kıymetini bilin.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Alatlı, televizyon programındaki sözleriyle ilgili sosyal medyada karşılaştığı tepkiler üzerine bir paylaşım yaptı.

Alatlı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı;

"VAY BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLANA"

Shakespeare, batı medeniyetinin mihenk taşı, iktidar oyunlarını suikastları, kara büyüyü, ihaneti, büyük bir maharetle sıradanlaştıran çok büyük bir yazar. Vay bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olana. Okuyun Allah'ınızı severseniz.

"SAFSATA DİYE DİLİMDE TÜY BİTTİ"

"Yıllar yılı safsata diye dilimde tüy bitti yine ad-hominem saldırılar. Tanımadığım şirketlerde nemalanan, olmayan akrabalarım üzerinden. Kendinizden utanmalısınız."

İşte o tweetler;