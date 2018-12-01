Yazar Alişan Kapaklıkaya, Karamanlı'da Konferans Verdi

Eğitimci yazar Alişan
Kapaklıkaya, Burdur
'un Karamanlı
ilçesinde konferans verdi. Karamanlı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın katılımıyla düzenlenen konferans, TOKİ Düğün Salonunda yapıldı. "Siyah Pantolon" hikayesi ile tanınan Kapaklıkaya'nın konferansı, Antalya
, Muğla
ve Burdur şehir merkezinden de dinleyiciler çekti.
Kapaklıkaya, konferans sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi çocuk yetiştirmek için iyi bir ana baba olmak gerektiğini belirtti.
Çocuk eğitimi konusundan örnekler veren Kapaklıkaya, şunları kaydetti: "Bir ziraat mühendisi buğdayı nasıl anlarsa, bir mimar binayı nasıl anlarsa, bir öğretmen öğrenciyi nasıl anlarsa biz de çocukları iyi eğitmek için onların dilini anlamamız gerekir. Bizim çocuklarımız, asfalt yollarda, otobanlarda hayatlarını hızlı yaşarken, biz anne baba olarak, tozlu köy yollarında hala yavaş gidiyorsak, onlar bizden ileride, biz geride kalıyoruz diye düşünüyorum."
Konferansı, Karamanlı Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz da takip etti.
Kapaklıkaya, konferans sonunda kitaplarını imzaladı.
Burdur,Alişan,Karamanlı
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:54