Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da hayatını kaybeden, gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Taşova Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri, bazı şair ve yazarlar ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazından sonra Gültekin'in naaşı, Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan Gültekin'in arkadaşlarının yer aldığı gruptan çizer Ahmet Altay, buradaki bir kafenin duvarına Gültekin'in karikatürünü çizerek, "O dergi bir gün çıkacak, Amasya'nın yiğit evladı" ifadesini yazdı.

Evli ve iki çocuk babası Gültekin, birçok kültürel çalışmaya imza attı ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliğinin başkanlığını üstlendi.

Gültekin, birçok derginin yayın hayatına başlamasına da öncülük etmişti.