Yazar Ayla, Çukurca'da Öğrencilerle Buluştu

"Abdülhamid'in Çocukluk
Düşleri" isimli kitabın yazarı Elif Ayla, Çukurca
ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Ayla, Şehit Bilal Soy Bilgiç Ortaokulu Çok Amaçlı Ahmedi Hani
Konferans Salonu'nda düzenlenen imza etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Kaymakamlık
ve belediye tarafından desteklenen Çukurca Eğitim Kalitesini Artırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Ayla'nın imzaladığı 2 bin 600 kitap merkez ve köy okullarındaki örencilere dağıtıldı.
Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazlı Gökçe
Ayca da katıldı.
Çocukluk,Çukurca
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:56