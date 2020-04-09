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Yazar başhekimden 'evde kal' çağrısına uyanlara ücretsiz kitap

Yazar başhekimden 'evde kal' çağrısına uyanlara ücretsiz kitapADANA'nın Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi ve yazar Süleyman Barış Kartal, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtmak için kampanya başlattı.

09.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:29
Yazar başhekimden 'evde kal' çağrısına uyanlara ücretsiz kitap

Yazar başhekimden 'evde kal' çağrısına uyanlara ücretsiz kitap

ADANA'nın Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi ve yazar Süleyman Barış Kartal , koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtmak için kampanya başlattı. Kartal, 'Zamanın Muhafızı' adlı romanından 500'ünü ücretsiz dağıtacağını açıkladı

Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi ve 'Zamanın Muhafızı' adlı romanın yazarı Süleyman Barış Kartal, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların kaliteli vakit geçirmesi ve okuma bilincinin artırılması amacıyla kampanya başlattı. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunan Kartal, kendi romanından 500'ünü ücretsiz dağıtacağını açıkladı. Yazar olan arkadaşlarına da kampanyaya destek çağrısı yapan Kartal, koronavirüs salgınında Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha az kayıpla süren mücadelesinin evde kalma bilincine uyan duyarlı vatandaşlar sayesinde olduğunu belirtti.

KENDİ KİTABINI ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

Ücretsiz kitap kampanyası hakkında bilgi veren Başhekim Kartal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımızla seferberlik içerisinde dünyanın başına dert olan Covid-19 virüsü ile mücadelemiz sürüyor. Bu hastalığın ülkemizde yayılmaması kapsamında vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını önemle rica ederken, bir kampanya başlatarak evde bulunan vatandaşlarımızı kitap okumaya yönlendirmek, sosyal aktivitelerini artırarak okuma alışkanlıklarını çoğaltmak için 'Zamanın Muhafızı' isimli kendi kitabımı ücretsiz dağıtma kararı aldım" dedi.

YAZAR ARKADAŞLARINA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Yazar arkadaşlarını kampanyaya destek olmaya davet eden Kartal, şöyle konuştu:

"Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi olmamın yanı sıra yazar bir doktor olarak elimde bulunan yaklaşık 500 kitabımı sosyal medyadan bana ulaşan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağım. Vatandaşlarımızın evde sıkılmaması ve okumaya yönelmesi için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Sevgili milletimizin kurallara özen göstererek evde kalmaları nedeniyle bu salgın bizde diğer ülkelere oranla daha az kayıp ve düşük vaka sayısı olarak seyrediyor. Hayat eve sığar, vatandaşlarımız evlerinde kalarak biz sağlıkçılara en büyük desteği sağlıyorlar. Yazar bir başhekim olarak herkesi evlerinde kitap okumaya, yazar arkadaşlarımı da  bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kartal, Güncel
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