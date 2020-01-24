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Yazar Çağrı Taner'i Samsunlu hemşehrileri yalnız bırakmadı

Çıkardığı kitaplarıyla büyük bir okuyucu kitlesi oluşan Yazar Çağrı Taner, memleketi Samsun'da imza gününde sevenleriyle bir araya geldi ve doğduğu şehir ile hasret giderdi.

24.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:03Yazar Çağrı Taner'i Samsunlu hemşehrileri yalnız bırakmadı
Çıkardığı kitaplarıyla büyük bir okuyucu kitlesi oluşan Yazar Çağrı Taner, memleketi 'da imza gününde sevenleriyle bir araya geldi ve doğduğu şehir ile hasret giderdi.

2017 yılında çıkardığı "Hüzünlü Bir Ponçik" ve 2019 yılında çıkardığı "Erkeklerin İç Sesi" adlı iki farklı kitabıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Yazar Çağrı Taner, Samsun'da imza gününde okurları ile söyleşi de buluştu.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen imza gününde okurları ile bir araya gelen genç yazar Taner, son kitabının tanıtımını yaptı ve ilk çıkardığı kitabın devamı yönünde okurlarından bir beklenti olduğunu belirterek; "Kitabın devamını yazmam için o kadar mesaj geliyor ki bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. , Ankara ve İzmir'den sonra memleketim olan Samsun'da da imza günü düzenlemem konusunda okurlarımdan yoğun şekilde mail ve mesajlar almıştım ve onları kırmayıp bu isteklerini yerine getirdim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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