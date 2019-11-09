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Yazar Celil Güven, okurlarıyla buluştu

38'inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na katılan yazar Celil Güven, okurlarıyla buluşup son kitabı 'Sus'u imzaladı.

09.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:34Yazar Celil Güven, okurlarıyla buluştu
38'inci Uluslararası Kitap Fuarı'na katılan yazar Celil Güven, okurlarıyla buluşup son kitabı 'Sus'u imzaladı.

Büyükçekmece Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen 38'inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na katılan yüzlerce yazar binlerce okuruyla buluşma imkanı buluyor. Kitap Fuarı'na katılan yazar Celil Güven'de son kitabı olan 'Sus' ile okurlarıyla buluşma imkanı buldu. Daha önce Altın Kalem Ödülü'ne layık görülen Yazar Güven, ile sohbet eden okurları, kitaplarını da imzalattı. Oyunculuk yönüyle de bilinen Yazar Güven, yazım hayatına başlamasıyla ilgili, "Benim hayatım çok sevdiğim yazar arkadaşım Cem Şancı'nın 'Doğaüstü Sevgi Altı' adlı kitabını okuduktan sonra değişti. Onun kitabındaki o sadelik güzellik anlatım dili benim çok hoşuma gitmişti. Ben de yazmalıyım diye düşündüm böyle başladım" dedi.

Yeni kitabı Sus ile ilgili de açıklamalar kaydeden Güven, "Çok güzel ilgi var. Benim çevremdeki arkadaşlarım da bugün bırakmadılar buradalar. Bende çok mutluyum onları gördüğüm için. Bu benim ikinci kitabım ilk kitabımda da 'Altın kalem' ödüllerini almıştım. Umarım diğer kitabım gibi önü çok açık olur ve okuyucular tarafından sevilir diye düşünüyorum"dedi. - İSTANBUL

Altın Kalem, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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