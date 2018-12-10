Yazar Cemal Şakar, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Türk edebiyatının yaşayan ünlü öykücülerinden Cemal Şakar, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Adıyaman
Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Okuyoruz, Sorguluyoruz Projesi kapsamında öykü yazarı Cemal Şakar, Vehbi Koç
Konferans Salonunda üniversite öğrencileriyle söyleşti.
Şakar, edebiyat, hikaye ve öykü üzerine görüşlerini paylaştığı söyleşide, insanın sosyal bir varlık olduğunu ve bu yüzden kendini ifade etmek zorunda olduğunu belirtti.
İnsanın kendisini ifade etmesinin zorunlu bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Şakar, "İletişim için bir aradayız. İletişim içinse kendimizi anlatmamız, ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla insan-insan ilişkilerinin temeli, iletişim temelli bir ilişkidir. İnsan bu sebeple kendini anlatmak zorundadır." dedi.
Vehbi Koç,Adıyaman
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:01