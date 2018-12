Yazar Cengiz Aytmatov Saü'de Anıldı

11 Aralık 2018 Salı 18:19



Türk dünyasının önemli yazarlarından Cengiz Aytmatov , doğumunun 90. yıldönümü dolayısıyla Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenen programla anıldı.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen anma programına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş , SAÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Köksal Şahin, SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, TÜRKSOY Kırgızistan temsilcileri, araştırmacılar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, açılış konuşmasında programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinlikte Türk dünyasının dünyaca ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'un hayatının ve eserlerinin uzmanlarca ele alınacağını söyledi. Rektör Savaşan, "Bazı insanlar vardır, kendi ayak bastığı topraklardan güç alır, ancak evrenseldir. Verdiği mesajlar evrenseldir. Birçok kişinin hayatında önemli yer edinmiştir. Cengiz Aytmatov da bunlardan bir tanesi. Geride insanların hayatına dokunabilecek mesajlar bıraktı. Bunu başarabilmek önemli bir şey. Eserleriyle kıyamete kadar yaşamaya devam edecek" dedi.İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can da konuşmasında Cengiz Aytmatov'un yazdıklarıyla insanların kalbine dokunduğunu belirtti. Prof. Dr. Can, "Atymatov, dünyanın kabul ettiği, eserleri dillerden dillere tercüme edinen, herkeste iz bırakan birisi. Herkes yazar, çizer, söyler ama kalbe dokunamaz. O nedenle Cengiz Aytmatov'u diğer yazarlardan ayıran bazı önemli özellikler de vardır. Yazdıkları gerçektir, hakikatte dayanır. Çoğu eseri yaşadığı, gözlemlediği şeylerdir ve bunu çok ustaca yansıtır. Eserleri Türkiye 'de de yakından bilinir" diye konuştu.Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Köksal Şahin de konuşmasında Aytmatov'un Türk dünyasının yetiştirdiği çok büyük bir yazar ve edebiyatçı olduğunu kaydetti. Aytmatov'un romanlarının insanlık sevgisiyle dolu olduğunu aktaran Doç. Dr. Şahin, bu romanların aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde pek bilinmeyen bu dünyayı çok yakından tanıttığını belirtti. Etkinlikte SAÜ Kırgızistan Öğrenci Topluluğu Başkanı Arslanbek Kenjetegin de bir konuşma yaparken, katılımcılara Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterisi izletildi. Etkinlik konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Kırgızistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Temsilcisi Kojageldi Kuluyev, Türksoy Kırgızistan temsilcileri Dicle Üniversitesi 'nden Doç. Dr. Caştegin Turgunbayer, Kastamonu Üniversitesi 'nden Prof. Dr. Orhan Söylemez ve Dr. Samet Azap'ın katıldığı panel ile devam etti.Çeşitli hediyeler ve ikramların da bulunduğu programda bilgi yarışması, şiir okumaları ve tiyatro gösterisi, 'Dünya Aytmatov'u Okuyor' konulu video gösterisi gibi birçok etkinlik yer aldı. - SAKARYA