Yazar Cenk Yüksel Yeni Sıngle Çalışması ''GÜLE Güle'' İle Bizlerle…

Ve şimdi Cenk Yüksel sözü ve bestesi kendisine ait olan , Türkiye'de önde gelen pek çok vokal sanatçının henüz müzik marketlerde yerini almadan seslendirmek istedikleri muhteşem slow parçası "Güle Güle" ile müzik kariyerini taçlandırıyor.

"Güle Güle" sadece söz, beste ve düzenlemesiyle değil aynı zamanda Cenk Yüksel'in duygu dolu yorumuyla da son döneme damgasını vuran en iddialı slow parçalardan biri.

İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Türk Müziği Şan bölümü ve İ.Ü. Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümleri mezunu ve doktora düzeyinde akademik kariyeri devam eden Cenk Yüksel'in, Hayvan hakları ve Kadına Yönelik şiddet konusunda aktivist ve konuşmacı olarak yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri de mevcut. Sanatçı aynı zamanda Nefes, Beden Dili ve Etkili İletişim, Diksiyon ve benzeri konularda Ulusal ve Uluslararası firmalara kurumsal eğitimler vermekte. Cenk Yüksel'in kaleme aldığı ve kişisel gelişim alanında bir mutlu yaşam rehberi olma özelliğini taşıyan kitabı da yakın zamanda okuyucularıyla buluşacak.