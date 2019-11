Yazar Cihan Aktaş, "Rüzgarla İyi Geçinmek" kitabını anlattı

Yazar Cihan Aktaş, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda, "Rüzgarla İyi Geçinmek" kitabını anlattı.TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarın Heybeliada Salonunda gerçekleştirilen söyleşi programında Dr. Hasan Taşçı, moderatörlük görevini üstlendi.Aktaş programda, Esenler 'in kuruluş hikayesini kaleme aldığı "Rüzgarla İyi Geçinmek" kitabını ve Esenler ilçesini anlattı.Kitabı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun isteği üzerine kaleme aldığını aktaran Aktaş, göç hikayeleri öne çıkacağı için kitabı yazma konusunda heyecanlandığını söyledi."Etiğin estetiği gerçekleştirdiğini düşünüyorum"Aktaş, bir roman yazmaya başladığı sırada teklif geldiğini belirterek, "Mimarlık geçmişimden gelen şehir ilgisi dolayısıyla bu benim için edebiyatçılığımla mimarlığımın sorularını, meraklarını bir araya getiren bir özel çalışma oldu. Heyecanlandım ve açıkçası bir belediye başkanının böyle bir teklifte bulunmasına da şaşırdım. Bu bir kıymet bilmektir. Yazarları tanımak ve kendi şehriyle ilgili insani bir duyarlılık. Etkiledi beni. Her zaman için insan hikayeleriyle ilgili oldum." dedi.Mimarlık öğrencisiyken gecekondu bölgelerine sürekli gittiğini anlatan yazar, şöyle devam etti:"Biraz daha yerleşik bir yerde yaşayan biri olarak, şehrin varoş bölgelerinde yaşayanlara karşı her zaman bir sorumluluk duymuşumdur. En başından itibaren, bu sorumlulukla hareket ettiğimden insan hikayeleri beni çok ilgilendiriyor. Şehrin sorunlarına her şeyden önce estetik açıdan bakmıyorum. Çünkü etiğin estetiği gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Etik açıdan sorunlarınızı dikkate aldığınızda, buradan doğru bir estetiğe ulaşabileceğimizi düşünüyorum."Aktaş, toplumun her kesiminden insanlarla görüştüğünü ve kitabın taraflı olmaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.Esenler'in İstanbul'un kıyısında bir yerleşim olarak görüldüğünü vurgulayan Aktaş, "Esenler'in tarihi bilinmiyor. Neredeyse İstanbul'un geçmişi kadar gerilere giden iki Rum köyü bulunduğu bilinmiyor." ifadesini kullandı."Esenler'de hayatı etkileyen rüzgar 1970'lere kadar devam ediyor"Cihan Aktaş, Esenler'in farklı dönemlerinden bahsederek, şunları anlattı:"Mübadiller Esenler'e geldiğinde burada yaklaşık 90 ahşap Rum evi var. Mübadele şartlarına göre onlar da Selanik gibi yerlerdeki mübadillerin yaşadığı yere gitmek zorunda ama gitmek istemiyorlar. Çok dokunaklı, ben çok etkilendim. Çünkü çocukluğum bir Rum evinde geçti. Bir insanın kendi evini, yurdunu terk etmek zorunda kalması acıklı. Bunu tanımlamak çok zor. Ancak sanat ve edebiyatın tanımlayabileceği bir şey. Çünkü bilimsel çalışmalar bir veriden ibaret kalıyor."Esenler'in daha önce yazlık yerleşim yeri olarak kullanıldığına işaret eden Aktaş, "Antik Yunan döneminden kalma sarnıçlar, çeşmeler ve su saatleri var. İstanbul'un Halkalı'ya kadar uzanan su yolları oradan geçiyor. Bu tarihi eserlerin hor görülmesi, hiç yokmuş gibi davranılması, Esenler gibi bir ilçenin kıymetinin bilinmemesiyle iç içe geçen bir hikaye." ifadelerini kullandı.Aktaş, Esenler'de 1970'lere kadar devam eden rüzgarın hayatı çok etkilediğini, havasının temizliğinden dolayı, o dönemlerde doktorlar tarafından tavsiye edildiğini sözlerine ekledi."Rüzgarla İyi Geçinmek"Toplamda iki eserlik bir çalışmanın ilk kitabı olan "Rüzgarla İyi Geçinmek", Esenler'in belediye olduğu 1993'e kadar olan zamanı inceliyor.Esenler Belediyesi tarafından şehircilik sorunlarını araştırma, bunlara karşı çözüm ve teklifler sunma amaçlı olarak tasarlanmış Esenler Şehir Düşünce Merkezinin desteğiyle hazırlanan kitapta, hem Anadolu'dan hem de Balkanlar'dan göç alan Esenler semtinin kuruluş hikayesi yer alıyor.Aktaş'ın iki yıl boyunca Esenler'de yaptığı görüşmeler ve röportajlar sonucunda hazırlanan kitapta, ilçenin tarihi, değişen sosyolojisi, mimarisi ve insan hikayeleri de bulunuyor.