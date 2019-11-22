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Yazar Fikret Başkaya'ya 'örgüt propagandası'ndan beraat

AKADEMİSYEN ve yazar Fikret Başkaya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

22.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:59Yazar Fikret Başkaya'ya 'örgüt propagandası'ndan beraat

AKADEMİSYEN ve yazar Fikret Başkaya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Fikret Başkaya hakkında, kurucusu olduğu internet portalı 'Özgür Üniversite'de yazdığı yazı nedeniyle 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, duruşma savcısına, önceki celsede verdiği mütalaasını sordu. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, tutuksuz yargılanan Başkaya'nın, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Başkaya da yazının, bir düşünceyi açıkladığını ve terör örgütünün adının bile geçmediğini belirterek, "Ben bir yazarım, akademisyenim, 'Özgür Üniversite'nin kurucusuyum. Benim adımın terörle terör örgütleriyle anılması, size normal geliyor mu? Davaya konu olan yazı bir kavramın, düşüncenin açıklamasıdır. Yazıda, birçok devletin yanı sıra Türkiye'de de meydana gelen uygulamalar örnek olarak gösterilmiştir" diye konuştu.

Savunmasının ardından son sözü sorulan Başkaya, "Bir maruzatım yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, Fikret Başkaya'nın avukatlarının yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayarak, beraat kararı verdi. Duruşma çıkışı Başkaya'yı kutlayanlar arasında çok sayıda akademisyenin yanı sıra CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de yer aldı.



Fikret Başkaya, Güncel

Kaynak: DHA

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