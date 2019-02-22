Yazar Hanzade Servi Öğrencilerle Buluştu

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Çocuk edebiyatı yazarı Hanzade Servi, Vezirköprü ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen programda yazar Hanzade Servi, öğrencilere kitapları hakkında bilgi verdi.Geçtiğimiz yıllarda da yine çocuk edebiyatı yazarlarını ağırlayan Cumhuriyet Ortaokulu, yazar- öğrenci buluşmasını geleneksel hale getirdi.Okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Servi'ye okul müdürü Hüseyin Günel, tasarımı öğrenciler tarafından yapılan hediye takdim etti."Karamel Kokulu Öykü Okulu" kitabıyla ilgili öğrencilerle söyleşi yapan Servi, daha sonra öğrenciler için kitaplarını imzaladı.Öğrencilerin yazarlıkla ilgili sorularını cevaplayan Servi, okulun Z-Kütüphanesinde öğrencilerle yazarlık atölyesi çalışması yaptı.