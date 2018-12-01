Yazar Hayati İnanç Erzincan'da

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:49



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:49

Klasik edebiyatın son dönemlerdeki hatip ismi olarak bilinen Yazar Avukat Hayati İnanç hayata dair olgularını Divan Edebiyatının seçkin beyitleri ile birleştirerek dinleyicilerine aktardı.Çok yoğun ilginin yaşandığı Müftülük Konferans Salonunda gerçekleşen programa Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, okul müdürleri, yoğunlukla Edebiyat branşın da olmak üzere öğretmenler ve üniversite öğrencileri katıldı.Hukukçu-Yazar Avukat Hayati İnanç, söyleşisinde divan edebiyatını anlattı.Hayati İnanç, "Hayatta hızlı olmak lazım.. Sürat lazım. Çünkü ne yapacaksan yap, vakit geliyor. Şimdi sorulsa ömrün bitiyor, son dakikadasın, ne diyeceksen de, ne yapacaksan yap denilse, ne yapacaksa kişi onu yapmalı. Konuşurken bunu düşünmeli, yaparken, işlerken, sakınırken onu tefekkür etmelidir. Çünkü bizi insan yapan budur. Düşünmeden bir şeyler yapmak hüner değildir" dedi. Büyük beğeni ile dinlenen yazar konuşması sonunda okuyucularının kitaplarını imzaladı.İmza ve fotoğraf çekiminden sonra salondan ayrılan Yazar Av. Hayati İnanç gördüğü ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetini ifade etti. - ERZİNCAN