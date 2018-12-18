Yazar Hayati İnanç, Hizan'da Söyleşiye Katıldı

Yazar Hayati İnanç, Hizan
ilçesinde söyleşiye katıldı. Kaymakamlık
ve Belediye tarafından "Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İnanç, programda şiirler okudu ve divan edebiyatı hakkında bilgiler aktardı.
Programı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu
, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, öğretmen ve öğrenciler de izledi.
Program sonunda Hamitoğlu ve Korkmaz tarafından İnanç'a plaket verildi.
Kaymakamlık,Hizan
Kaynak: AA