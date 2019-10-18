Haberler » Güncel » Yazar Hayati İnanç Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu

Yazar Hayati İnanç Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu

3. Kayseri Kitap Fuarı'nda Yazar Hayati İnanç 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşiyle hayranlarıyla buluştu.

18.10.2019 17:40Yazar Hayati İnanç Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu

3. Kayseri Kitap Fuarı'nda Yazar Hayati İnanç 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşiyle hayranlarıyla buluştu.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı, Yazar Hayati İnanç'ı ağırladı. 1. Konferans Salonu'nda vatandaşlarla buluşan İnanç; 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşi yaptı. Cümleleriyle hem güldüren hem düşündüren İnanç'ı hayranları ilgiyle dinledi.


Salonu dolduran vatandaşlar, Yazar Hayati İnanç'ı sık sık alkışlayarak beğenisini gösterdi. - KAYSERİ


Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
17:48 Foça'da zeytin sıkımı başladı
17:48 Cumhurbaşkanı erdoğan'ın açıkladığı 12 gözlem noktasının haritası
17:48 Hırsızlık şüphelisi başına siyah poşet takıp 'nasıl poz' dedi
17:48 Gaziantep öğrencileri cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
17:48 Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı
17:43 Gümüşhane'de Yalçın Kurt Kültür evi ve Yeni Mahalle Muhtar Evi'nin açılışı gerçekleştirildi
18.10.2019 17:49:23