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Yazar İnanç, üniversite öğrencileriyle buluştu

Şebinkarahisar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yazar Hayati İnanç, Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrencilerle buluştu.

05.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:58Yazar İnanç, üniversite öğrencileriyle buluştu
Şebinkarahisar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yazar Hayati İnanç, Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte İnanç, kendi hayat hikayesi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
İnanç, daha sonra okulun konferans salonunda "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.
Fatih Sultan Mehmet'in, insanlık tarihinin en dikkat çekici simalarından biri olduğunu vurgulayan İnanç, "6 yabancı dil bilen bir entelektüeldir. O dönemin en önemli şairlerinden olduğu şüphesizdir. Devlet başkanı olmasaydı biz onu şiirleriyle anacaktık." dedi.
Etkinlikte Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, günün anısına İnanç'a plaket verdi.

Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar, Güncel

Kaynak: AA

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