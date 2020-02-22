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Yazar İpek Ongun, Mersin'deki üretici kadınların hikayesini anlatacak

Yazar İpek Ongun, Mezitli Belediyesine bağlı Kadın Üretici Pazarı'nda üretim yapan kadınların yaşam hikayelerini kitaplaştıracak.

22.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:22Yazar İpek Ongun, Mersin'deki üretici kadınların hikayesini anlatacak
Yazar İpek Ongun, Belediyesine bağlı Kadın Üretici Pazarı'nda üretim yapan kadınların yaşam hikayelerini kitaplaştıracak.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ongun, kitabına konu edeceği üretici kadınların hayatlarını incelemek için üretim alanlarını gezdi.
Ongun, ziyaret ettiği Belediye Başkanı Neşet Tarhan'dan hem kadınların çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı hem de "Anlat Anneanne" kitabını hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, Ongun'un, ülkenin önemli yazarlarından birisi olduğunu belirterek, kadın üretici pazarına yönelik ilgiden dolayı onur duyduklarını aktardı.

İpek Ongun, Mezitli, Güncel

Kaynak: AA

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