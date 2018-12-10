10 Aralık 2018, 13:17
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Yazar Kahraman Tazeoğlu Ölümden Döndü

Kitap fuarına konuk yazar olarak giden yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tazeoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaza yaptı.

ARAÇLAR KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Biga'dan Çanakkale istikametine seyir halinde olan ve içinde yazar Kahraman Tazeoğlu'nun da bulunduğu Berkay Üçüncü idaresindeki 34 KN 7074 plakalı otomobil, Karabiga kavşağında Yunus Emre Üzülmez'in kullandığı 17 LL 245 plakalı araçla çarpıştı.

TAZEOĞLU, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü ve Tazeoğlu yaralandı. Kitap fuarına konuk yazar olarak gelen Tazeoğlu, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kahraman Tazeoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavisinin yapıldığını ifade etti.

İşte olay yerinden görüntüler;

Çanakkale,Biga,Kahraman Tazeoğlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:17



YORUMLAR (7)
ELLİSEKİZ: karayolunda uçmak yassak arkadaşım. bide alkol alırsan hopppp gidersin güme.
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A.SELÇUK: Bu adam fetocü karaktersiz biri 15 temmuz 2016 paylaşımlarına bakın fetö terör örgütü için tek bir kelime yazmamıştır ...
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DÜRBÜNLÜ: İmanlı gittiyse hak rahmet eylesin.. Amin
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  • GERÇEK ÜLKÜCÜ : nasıl haber okuyorsun efendi adamın durumu iyi. hastanede. ne kadar malsın sen böyle. bir defa VEFAT EDENE ALLAH RAHMET EYLESİN DERLER.
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YAVUZS: ÇOK GEÇMİŞ OLSUN. ACİL ŞİFALAR DİLERİM. .
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