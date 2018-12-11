Yazar Kasa Hırsızını Bileğindeki Dövme Yakalattı

11 Aralık 2018 Salı 10:21



11 Aralık 2018 Salı 10:21

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İstanbul/DHABahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde 14 Ağustos gecesi bir işyerine giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, yazar kasada bulunan paraları çalarak kaçtı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri işyerine giren şüphelilerden T.H.'nin kimliğini belirledi. Yapılan incelemede T.H.'nin başka bir suç sebebiyle tutuklandığı ortaya çıktı.HIRSIZLIĞI KRAL TACI DÖVMESİ ÇÖZDÜPolis ekipleri diğer şüphelinin sol bileğinde kral tacı dövmesi olduğunu fark ederek yaptığı sosyal medya araştırmasında T.H. ile arkadaş olan ve sol bileğinde dövme bulunan E.B.'nin kimliği de tespit edildi. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 Aralık'a şüpheli E.B.'yi Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde bulunan bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette hırsızlığa karıştığını itiraf ettiği öğrenilen E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin yazar kasada bulunan kağıt ve madeni paraları almaları ile şüpheli E.B.'nin bileğindeki dövme güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntü Dökümü:------------------(Güvenlik Kamerası)-Şüphelilerin işyerine girmesi-Şapkalı şüpheli T.H.-Sol el bileğinde kral tacı dövmes olan E.B-Şüphelilerin kaçması