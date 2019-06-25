Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek

23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yeni siyasi partiler kurulacağı iddiaları yaygınlaştı.

Partilerden birinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün destek verdiği, eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan 'ın genel başkanlığında kurulması planlanıyor.

AK PARTİ'NİN AĞIR TOPLARI YENİ PARTİ İÇİN ÇALIŞIYOR

İddialara göre bu partinin lider kadrosunda bir dönem AK Parti politikalarının yürütücü isimlerinden Beşir Atalay , Hüseyin Çelik , Nihat Ergün , Sadullah Ergin gibi isimler olacak.

Bugün Medyascope yayınına katılan gazeteci Kemal Öztürk , Ali Babacan'ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini öne sürdü.

Öztürk, Babacan'ın 10 gün içinde de AK Parti'den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını söyledi.

Öztürk'ün konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde Sayın Ali Babacan AK Parti'den ayrıldığını duyuracak. 10 gün önce, doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım, sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Babacan'ın bir görüşmesi oldu, bunun talebinin Sayın Babacan'dan geldiğini ve Sayın Babacan'ın da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş.

Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AK Parti'yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın Gül Sayın Babacan'la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar.

Bu hamle, 2000 yılında Milli Görüş hareketinde yaşanan kırılmayı hatırlatıyor.

Fazilet Partisi 'nde başlayan ve liderliğini Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün çektiği Yenilikçi Hareket, parti liderliğini ele geçirmek üzere çalışmalara başlamıştı.

GÜL'DE ERBAKAN'DAN RANDEVU İSTEMİŞTİ

Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için partinin genel başkanlığına Abdullah Gül'ün aday olması kararlaştırılmıştı.

Gül, aday listesini açıklamadan önce Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan 'dan randevu istedi. Randevu talebinin kabul edilmesinin ardından Necmettin Erbakan ile Abdullah Gül, Erbakan'ın Balgat 'taki evinde uzun bir görüşme yaptı. Gül görüşmede FP Genel Başkanlığı'na aday olacağını bunu kendisinden duymasını istediğini Erbakan'a söyledi.

FP kongresi 14 Mayıs 2000 günü gerçekleşti. Seçim Recai Kutan ile Abdullah Gül arasında gerçekleşti. Seçimlerde FP Genel Merkez delegelerinin çoğu tercihini Erbakan destekli Kutan'dan yana gösterince Yenilikçi Hareket'in planı tutmadı.

Bu kongreden 13 ay sonra Anayasa Mahkemesi , "laikliğe aykırı eylemlerin odağı olma" suçlamasıyla FP'yi kapatınca Yenilikçi Hareket'e mensup kadro FP yerine kurulan Saadet Partisi 'ne katılmayarak AK Parti'yi kurdu.