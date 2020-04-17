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Yazar Leyla İpekçi, okurlarıyla sosyal medya aracılığıyla buluştu

Yazar Leyla İpekçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan okurlarıyla sosyal medya aracılığıyla bir araya geldi.

17.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:18
Yazar Leyla İpekçi, okurlarıyla sosyal medya aracılığıyla buluştu
Yazar Leyla İpekçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan okurlarıyla sosyal medya aracılığıyla bir araya geldi.
H Yayınlarının Facebook sayfasından yaptığı canlı yayınla okurlarıyla buluşan Leyla İpekçi, "Birbirimizde, kendimizde neyi okuyor, nasıl yazıyor/yaşıyoruz?" başlıklı bir konuşma yaptı.
İpekçi, yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir anda herkesin evlerine çekildiğini belirterek, "Bir anda hayatımız kısıtlandı. Bu ani hayat değişikliği şimdi şimdi bir daha düşünme, geçmişi temizleme, güncelleme gibi zaman duygusuyla ilgili düşüncelere başlamamıza vesile oldu." dedi.
Sanal alemdeki zaman algısının çizgisel olduğunu ifade eden İpekçi, gerçek hayatta ise insanın zamanı dairesel olarak algıladığını söyledi. İpekçi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Evin içine girince ana geliyoruz. Günlerin bir anlamı kalmadıkça, zaman çizgiselliğini yitirip dairevi olmaya başladı. Kimi aynı anda komik bir şey paylaşıyor, hemen akabinde bir başkası 'Eşimi, çocuğumu ya da yakınımı koronavirüs yüzünden kaybettim.' diyor. Diğeri bu salgını komplo teorileriyle açıklarken bir başkası ona cevap veriyor. Bir başkası evde yaptığı ekmeğin fotoğrafını paylaşıyor. Biz giderek sosyal medyayı da an sırrının içinde algılamaya başladık. Halihazırda sanal olan çizgisel aksa bile bizim zihin dünyamız onları dairevi algılamaya başladı. Bunların hepsi iyi şeyler."
Leyla İpekçi, üniversitede öğrenciyken ilk yurt dışı seyahati olarak okul turuyla Milona'ya gittiğine işaret ederek, 1985'te karayoluyla yaptığı bu seyahatin kendisini çok etkilediğini anlattı.
Bütün romanlarında Muhyiddin İbn Arabi'den izler olduğuna dikkati çeken yazar, "Eğer gerçekten samimiyetle bir şeyi anlayabilmek ve o ana dair bir şey söyleyebilmek yazarak oluyorsa o samimiyet sizi dışarı doğru açabiliyor. Bu sadece roman yazmak için değil, tüm sanat dalları için geçerli. Yaşantımız da bir çeşit sanat aslında." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Leyla İpekçi, Facebook, Güncel
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