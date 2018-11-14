Yazar Metin Hara'yı İzmirlilerle Buluşturacak Konferans

Yazar Metin Hara
'nın, "Düşünce Gücünü Aktive Etmek" konferansı ile TED İzmir
Koleji'nde İzmirlilerle buluşacağı duyurulurken, Hara, katılımcılara farklı uygulama teknikleri ile düşünce gücünü aktive etmenin yollarını anlatacak.
Yazar Metin Hara, İzmirlilerle "Düşünce Gücünü Aktive Etmek" konferansı ile buluşmaya hazırlanıyor. 4 Aralık
Salı günü TED İzmir Koleji Konferans Salonu'nda 11: 00-13: 30 saatleri arasında gerçekleştirilecek konferansta Hara, katılımcılara farklı uygulama teknikleri ile düşünce gücünü aktive etmenin yollarını anlatarak bazı bilgiler aktaracak. Organizasyonun biletlerinin ise TED İzmir Koleji TED Store'un yanı sıra www.tedizmir.k12.tr adresinden temin edilebileceği; yine biletlere tedstore@tedizmir.k12.tr adresine mail atarak da sahip olunabileceği kaydedildi. - İZMİR
İzmir,Metin Hara
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:30