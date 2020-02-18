Yazar Müfid Yüksel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Ankara
'da görülen dava kapsamına hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle İstanbul
'da gözaltına alınan yazar Müfid Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'hakaret' davasına ilişkin yazar Müfid Yüksel, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinden gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirtildi. Dava kapsamında ifadesinin alınması için bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL