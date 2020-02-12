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Yazar Murat Avcı'dan şehit ailelerine destek

Genç Yazar Murat Avcı, bir süre önce çıkarttığı 'Allah var gam yok' adlı kitabından elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu.

12.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:28Yazar Murat Avcı'dan şehit ailelerine destek
Yazar Murat Avcı, bir süre önce çıkarttığı 'Allah var gam yok' adlı kitabından elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcı, takipçilerinden destek talep etti.

Yaşadıklarını kaleme alan genç Yazar Murat Avcı, bir süre önce 'Allah var gam yok' adlı kitabını çıkarttı. Genç Yazar Avcı, bugün sosyal medya hesabından şehit aileleri için destek talep etti. Kitaplarını paylaşan Avcı, elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu. Takipçilerinden destek isteyen Avcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kitaplarımın 2020 yılında satış gelirinin tamamını şehit ailelerine bağışlayacağım. Onlar için ne yapsak az olur ama ufak da olsa elimden geleni yapmak beni mutlu edecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilerim." Murat Avcı'nın, yeni bir kitap çıkartma hazırlığında olduğu öğrenildi. - İZMİR

Murat Avcı, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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