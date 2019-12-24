Yazar Nermin Bezmen'den "Ülkemizdeki Örtülü Şiddete Bir Yelpaze"

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen ve geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak olan toplantıya 250 kişi katıldı.

Kordon Rotary Kulübü ülkemizde yaşanan örtülü şiddete dikkat çekmek amacıyla "Roman Yolculuğumdan Ülkemizde Örtülü Şiddete Bir Yelpaze" konusuyla Yazar Nermin Bezmen'i konuk etti. İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen söyleşide yazarın son kitabı "Havva'nın Cezası"nda yer alan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismarla, toplumun bu konuya duyarsızlığı ve sistemin suçlulara cesaret vermesi konuları tartışıldı.

Nermin Bezmen son romanı "Havva'nın Cezası"ndan yola çıkarak , "Kanayan bir yara olan çocuk gelinlerin, kumaların, aile içi şiddetin, tecavüz, cinayet, ensest, cinsel istismar, din yuvalarında cinsel suistimal ve pedofili kurbanı on binlerce kız ve erkek çocuğunun, kadının bastırılan yok sayılan acılarını, çığlıklarını dile getirdiğim bu romanın sesine kulak verenler olduğunu bilmek kurbanlar adına bir nebze de olsa umut ışığı oluyor." diye konuştu. Ülkemizde yaşanan çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin temel sebebinin eğitim eksikliğinin ardından laiklik anlayışının altının oyulması şeklinde yorumlayan Nermin Bezmen, "Zaten laikliğin olmadığı bir toplumda kadın haklarından, eşitliğinden söz et memiz mümkün olmadığı gibi kadına yöneltilen aşağılama ve ezme duyguları tabiî i çocuklara da yansıyacaktır. Aslında kadın ve çocuk hakları insan hakları konusundan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarına bu konuda çok fazla görev düştüğünü dile getiren Bezmen, "Yaşanan olayda kamuoyu oluşturularak yazılı ve görsel basında sesini yükseltmeli ve karşı tarafla nezaket ve uzlaşma söze konusu olmayan bir kararlılıkla olayın üstüne gidilmeli. Diğer taraftan toplumu bu gidişatın tehlikeli olduğu ve kimsenin korunaklı olmadığı konusunda uyarılmalı. Maddi ve manevi olanaklarını sunabilecek gönüllüler eşliğinde rehabilitasyon merkezleri, eğitim elemanları ve bu kişilere iş imkanları sağlanmalı." şeklinde konuştu.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek, toplumsal konulara olan duyarlılığı ve önemli bir konuda yol gösterici kimliğiyle toplantıya konuk olan Yazar Nermin Bezmen'e teşekkür plaketi takdim etti. Kordon Rotary Kulübü Başkanı Ayşem Temizel ise geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak olan toplantıya katılımından dolayı yazara ve katkılarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.