Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü meydana gelen korkunç olayda Emine Bulut, eski eşi tarafından kızının gözü önünde boğazından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün görüntüleri ortaya çıkan olay ise tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Emine Bulut hakkında herhangi bir paylaşım yapmayan yazar Nilgün Bodur, Instagram hesabından yaptığı kadın ve erkekler arasındaki farkları anlattığı yazısıyla tepkilerin odağı haline geldi.

"BAŞIMA NE GELDİYSE KADINLAR YÜZÜNDEN GELDİ"

Kitaplarında yazılar ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Bodur, son paylaşımında şunları yazdı: "Kadınlıkla ilgili özlü sözler geliyor aklına. Adın feministe çıkmış zaten, vazgeçiyorsun. Oysa ki başıma ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi. Hiç övesim yok bugün burada hemcinslerimi. Kıskançlık, fitne, laf sokma, soğuk savaş, bitmeyen öfke, kin, kibir hep bizde. En yakın arkadaşınla pamuk ipliğine bağlı yürür ilişkin. Kibarlık, nezaket, ihtimam göstermekten yorulursun. Eleştirir çünkü kadınlar. Yanlış yapmanı beklerler.

"ERKEKLERİ BU HALE GETİREN HEMCİNSLERİME KIZIYORUM"

Erkekler öyle mi? Yaşıyorsun, yazıyorsun, gömüyorsun. Kadınlar bırakmaz peşini. Kendileri gelmese de ardından, şirret enerjileri gelir. Delirdi derler, delirtip. Bana feminist demeyin. Erkeklere kızmıyorum ben asla. Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum. Evde sevgisiz bir koca ve sevimsiz çocuklarıyla mutsuz olan her kadın, bir başka kadına sataşarak tatmin ediyor ruhunu. Sevgisizliğe gösterdiği tahammül köreltiyor empatisini, sempatisini. Bir kadının düşmanlığını kazanmak için fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sevgiliniz size gül alsın, çocuğunuz üniversiteyi kazansın, kitabınız çok satsın yeter. Bana feminist demeyin. Kadınlara kızdığım kadar, erkeklere kızmadım ben.

"ÇEVRENİZDEKİ KADINLARA DİKKAT EDİN"

Erkek sever ve sevmekten vazgeçer. Biter. Kadın severmiş gibi yapar, sevmez, vazgeçmez, her fırsatta ezer. Hep methettik kadınları. Ana dedik, bacı dedik, emekçi dedik, ev kadını dedik. Ama şeytana bile pabucunu ters giydirebileceklerini kimseye söylemedik. İyilik yaparken fazla kaçmamasına dikkat eden kadınlar gördüm ben. Elimden tutan fazla dik durdum diye pişman olup çelme bile taktı. Çevrenizdeki kadınlara dikkat edin. İşiyle değil kişiyle uğraşanları silin. Benimle uğraşmıyor demeyin. Boş kadın dolu bir silahtır. Patlar. Bana feminist demeyin. Ben sadece benim gibi kadınlarla iyi geçiniyorum. Öyle fitne fücur kadınlara methiyeler dizmiyorum. Aklına, hayallerine ve temiz kalbine güvenen kadınlarla karşılaştırsın Rabbim hepimizi. Bugün de duamı buraya böylece bırakıyorum."

SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılar Bodur'un kadınlar hakkındaki bu sözleri "Ölmek istemiyorum" diyen Emine Bulut'un canice öldürülme görüntülerinin ortaya çıktığı günde bu paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.

İşte Nilgün Bodur'a gelen bazı tepkiler:

"PAYLAŞIM YAPINCA ÖLENLER GERİ GELMİYOR"

Bir kullanıcının "Emine Bulut'u anarken, bu yazıyı okuma beni çok üzdü" yorumunu gören Nilgün Bodur, "Ne alakası var? Ben katillere çanak mı tutuyorum? Bu arada ben ölmüş insanların ardından sosyal medyada paylaşım yapmayacağımı seneler önce açıkladım. Hashtag açıp isyan edince evden, ölenler geri gelmiyor" dedi.