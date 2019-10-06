Yazar Nilgün Bodur, "Çocuk yap" diyen takipçilerine ateş püskürdü

Yazar Nilgün Bodur, geçtiğimiz yıl çıkardığı "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" kitabında intihal yaptığı gerekçesiyle haftalarca gündemden düşmemişti. Bodur, bu kez takipçilerine yönelik sert ifadelerle gündeme geldi.

"BEYİN NAKLİ YAPTIRMANIZ LAZIM"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Nilgün Bodur, takipçilerinden gelen "Artık çocuk yapman lazım" yorumlarına isyan etti. "Köpeklerim birçok evlattan, yalnızlığımda birçok adamdan hayırlı..." ifadelerini kullanan Bodur, "Bana özelden ya da yorumlara özellikle köpeklerimle fotoğraf paylaştıktan sonra, 'Artık çocuk yapman lazım' yazan hadsizler... 45 yaşındayım ve yalnızım. Çocuk yapamıyorum, kusura bakmayın. Ben size, 'Artık beyin nakli yaptırmanız lazım' diyor muyum? 'Neden yalnızsın?' diye soran hadsizler... Onu da hemen söyleyeyim; benim yaşıtım olan ve bana uygun olan adayların hepsi eskort görünümlü, estetikli, eğitimsiz, avcı olarak yetiştirilmiş kadınlarla aşk yaşıyorlar. Eski eşleri çocuk bakarken kolay oluyor. Akıl ve asalet son ihtiyaçları... Önce hayata bir doysunlar, konuşuruz... Köpeklerim birçok evlattan, yalnızlığımda birçok adamdan hayırlı... Bilin istedim." ifadelerini kullandı.

BODUR NEDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ?

Nilgün Bodur'un "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" adlı eserinde Anne Frank'a ait bir sözü kullanması sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. Frank'a ait sözü kendisininmiş gibi algılanabilecek bir biçimde kullanan Bodur, yaptığı açıklamada sözü anonim sandığını belirtmişti. İntihal suçlamalarını yanıtlayan Bodur, "Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş ve tüm başlıkların altında ismim ve kitabın ismi yazıyor. Yani bu cümle bana aittirin açıklaması değildir altında bulunan imza" ifadelerini kullanmıştı.