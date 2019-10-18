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Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Ünlü yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18.10.2019 14:45
Ünlü yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu. Kalın paylaştığı mesajda, "Nuri Pakdil Bey Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İlk çalışmalarını şiir ve deneme türlerinde memleketinde "Demokrasiye Hizmet" gazetesinde yayımladı. Lisedeyken "Hamle" adında bir dergi çıkardı. İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi. 1969 yılında "Edebiyat" dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları ise, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan 45 kitap yayımladı. 28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Nuri Pakdil, Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.
(İHA)
Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Nuri Pakdil, Edebiyat, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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