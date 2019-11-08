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Yazar Şahiner, eşinin intihar ettiği adliyeye geldi

Eşi, İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner, adliyeye gelerek intihara ilişkin bilgi aldı.

08.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:21 Yazar Şahiner, eşinin intihar ettiği adliyeye geldi
Eşi, İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner, adliyeye gelerek intihara ilişkin bilgi aldı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz gün alkollü araç kullandığı için 'Trafiğin güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası aldıktan sonra yedinci kata çıkarak aşağıya atlayan İbrahim Ö.'nün eşi yazar Seray Şahiner adliyeye geldi.
İbrahim Ö. ile Ağustos ayında evlendikleri öğrenilen ve intiharına ilişkin adliye polisinden bilgi alan Şahiner, eşinden kalan eşyaları istedi.
Adliyeye gelen Şahiner'in üzgün olduğu öğrenildi.
(İrem Demir/İHA)

Çağlayan Adalet Sarayı, Seray Şahiner, Güncel

Kaynak: İHA

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