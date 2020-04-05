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Yazar Simay Özyiğit: "Online satışta başarılı olanlar ayakta kalacak"

Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim adlı kitabının yazarı girişimci Simay Özyiğit, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından sonra pek çok sektörün dijitale geçeceğini ve online satışta başarılı olan firmaların ayakta kalacağını söyledi.

05.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:12
Yazar Simay Özyiğit:
Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim adlı kitabının yazarı girişimci Simay Özyiğit, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından sonra pek çok sektörün dijitale geçeceğini ve online satışta başarılı olan firmaların ayakta kalacağını söyledi.

Yazar Simay Özyiğit, korona virüs salgınının ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağını ancak alınan tedbirlerle yıkıcı bir sonuç doğurmayacağına inandığını söyledi. Son günlerde dünya çapında hızla yayılan Covid19 salgınının ülke ekonomimize olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan girişimci yazar Simay Özyiğit, "Bu salgının tüm dünya ekonomisini çok derinden etkileyecektir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ciddi sarsıntılar yaşayacaktır. Resmi olarak sokağa çıkma yasağı gelmediği için bazı fabrikalar ve işletmeler hala üretim ve çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Devletin yerinde ve zamanında aldığı tedbirler sayesinde bu virüsün dünyada en geç bulaştığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Özyiğit, "Bizim için bu tam anlamıyla bir avantaj oldu. Bir çok firma zaten home office ve online bağlantılı çalışıyordu. Evden çıkmadan ekonominin işleyişine tanık olmak adına da,daha bilinçli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda tek temennimiz bu virüsü yenip hayatımıza kaldığımız yerden devam etmektir" diye konuştu.

Güzel günlerin hep zorlu yollardan sonra geldiğine işaret eden Simay Özyiğit, sözlerini "Değişen yaşamla beraber iş hayatı da değişecek, artık herşey dijitale yönelecek. Online satışta başarılı olanlar ayakta kalacak" şeklinde tamamladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yazar Simay Özyiğit: 'Online satışta başarılı olanlar ayakta kalacak' - Haberler

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