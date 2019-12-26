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Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen yazar Sinan Yağmur, iki gün boyunca öğrencilerle buluştu.

26.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:55 Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu
'in ilçesine gelen yazar Sinan Yağmur, iki gün boyunca öğrencilerle buluştu.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın daveti üzerine Ahlat'a gelen eğitimci yazar Sinan Yağmur, Ahlat Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilçe merkezi, belde ve köylerde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen "Ahlat Okuyor" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu. İlçede 2 gün boyunca düzenlenen etkinliklerde 7 seans olarak öğrencilerle bir araya gelip söyleşi yapan yazar Sinan Yağmur'un 2 bine yakın kitabı da öğrencilere dağıtıldı.

Düzenlenen söyleşi programları hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "Ahlat Okuyor projesi kapsamında öğrencilerimize kitap desteği ve yazarı öğrencilerimizle buluşturma etkinliğini gerçekleştiren Kaymakamımız Erkan İsa Erat Beye öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. İlçemizin en ücra köyündeki öğrencilerin de yazar Sinan Yağmur ile buluşmasındaki mutlulukları görülmeye değerdi" dedi. - BİTLİS

Sinan Yağmur, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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