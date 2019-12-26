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Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu

Yazar Sinan Yağmur, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

26.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:02 Yazar Sinan Yağmur, Ahlatlı öğrencilerle buluştu
Yazar Sinan Yağmur, 'in ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Erkan İsa Erat'ın daveti üzerine Ahlat'a gelen Yağmur, "Ahlat Okuyor" projesi kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.
2 gün boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle söyleşi yapan Yağmur'un 2 bine yakın kitabı da öğrencilere dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, proje kapsamında öğrencilere kitap desteğinde bulunan ve Yağmur'u öğrencilerle buluşturan Erat'a teşekkür etti.

Sinan Yağmur, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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