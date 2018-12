Yazar Şira Mercan: "Çocuğunuza Anlamı Olmayan İsimler Vermeyin"

16 Aralık 2018 Pazar 10:07



Araştırmacı yazar ve isim uzmanı Şira Mercan, "Çocuğunuza anlamı olmayan isimler vermeyin" dedi.İsim uzmanı Şira Mercan'ın yeni kitabı 'Bebeğin İsmi' çıktı. Yeni kitabı hakkında bilgiler veren Mercan, her ismin manası olduğunu belirterek, "İsimlerin anlam olarak bir enerjisi var. Mana kısmına bakıyoruz. Anlam oradan etkilemeye başlıyor. Sonra her ismin içindeki harflerde ses fonetikleri var. Bunların her söylenişte açığa çıkardığı bir enerji söz konusu. Evrende her şey enerjiden oluşuyor. Bu enerjiler bizim üzerimizde bir şekilde varlıklarını sürdürüyor. İsminiz her söylendiğinde o enerji açığa çıkıyor. O yüzden çocuklara doğru isimler koyup, doğru bir şekilde hitap etmek adına onlara iyi seçim yapsınlar diye bir rehber kitap hazırlamak istedim" dedi.Son dönemde moda olan isimlerin çok fazla koyulduğunu ifade eden Mercan, "Bunlar çocukları kötü de etkileyebiliyor. Sadece bir ismi beğendik diye koymamamız gerekiyor. Bir de son zamanlarda yabancı hayranlığı var. Yabancı, hiçbir anlamı olmayan isimler vermememiz gerekiyor. Benim temel çıkış noktam Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin 'Çocuklara güzel isimler verin' sözüdür. O güzel isimlerin bütün hayatı boyunca etkileyeceğine olan inancımdır. Bende bir anneyim, iki çocuğum var. İsimlerin kesinlikle çocukları etkilediğine ben bizzat şahidim. Anlama dikkat ediliyor ama harflerin güzelliğine dikkat edilmeyebilir. Mesela Özgür, Özge gibi isimlerde ö ve z harfi sıkıntılar oluşturabiliyor. Ama baktığınız zaman anlamı çok güzel. ya da yanlış harflerle sonlandırabiliyoruz. Muhammet, Mehmet, Murat gibi isimleri t harfi ile sonlandırıyoruz. Ama bunların doğrusu d ile sonlanmasıdır. Bir ismin sonunda t olması başka, d harfi olması başka bir etki verir" diye konuştu.İHA muhabirine "Sizin isminiz Samet değil, Tolga olsaydı enerjiniz daha farklı olacaktı. Samet ismi t harfi ile bittiği için bir noktada enerjinizi kullanamıyorsunuz" diyerek sözlerini sürdüren Şira Mercan, "T harfinin insanın kendi iç dünyasındaki hayalleri çok zengin tutan bir tarafı vardır. Başka işlere geçmekte bu enerjiyi tetikler ama adınız Tolga olsaydı a ile bittiği için başladığınız işleri bitirme tarzınız farklı olacaktı. Ama Samet olduğunuz kadar sevilmeyecektiniz. Çünkü s harfinin de sevilme ve ön plana çıkmakla ilgili çok büyük enerjisi var. Her harfin tek tek enerjisi olduğu gibi isimdeki anlamında sizde bir tesiri var" ifadelerini kullandı. Türkiye 'de yeni doğan çocuklar doğru ve güzel isimlerle dünyaya gelirler ve aileler de onları desteklerse millet olarak daha fazla kalkınabileceğimizi dile getiren Şira Mercan, "Kendi inançlarımıza, maneviyata uygun, anlamları güzel, harfleri iyi olan isimler seçmeleri gerekiyor. Kitabımda bunun tüm detaylarını paylaştım. Hiçbir danışmana gitmeden kendileri çocukları için her şeyi en doğru şekilde yapabilecekleri bütün bilgileri verdim. Bu bir rehber kitap niteliğindedir" dedi. - BURSA