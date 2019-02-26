Yazar Tarık Buğra Memleketi Akşehir'de Etkinliklerle Anıldı

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Yazar Tarık Buğra ölümünün 25'inci yılında memleketi Akşehir'de düzenlenen etkinliklerle anıldı.İlçede düzenlenen yazar Tarık Buğra'yı anma etkinliklerinde, ilk olarak Akşehir Kültür Merkezi'nde yazarın ünlü eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Kuruluş" filminin sinema gösterimi yapıldı.Yine Akşehir Kültür Merkezi'nde Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Torunlarının Dilinden Tarık Buğra" isimli bir panel düzenlendi.Panel öncesi fuaye salonunda Yazar Tarık Buğra'nın fotoğrafları, kitap kapakları ve gazetelerdeki köşe yazılarının kupürlerinden oluşan sergi açıldı.Eserleri gençlere yol gösterdiPanelin açılış konuşması yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vefatının 25. yıl dönümünde Akşehirli Yazar Tarık Buğra'yı rahmetle andıklarını belirterek, "Osmancık, İbiş'in Rüyası, Yağmur'u Beklerken, Küçük Ağa gibi gönlümüzün en mutena yerini alan, eserlerinde buram buram Anadolu'nun, Akşehir'in izlerini bulduğumuz Tarık Buğra, edebiyat tarihimizin en önemli romancılarındandır. Tarık Buğra ömrünü kültürümüze ve medeniyetimize adamıştır. Bizden bir isim olarak eserlerinde bizi anlattı, bizden bir duruş sergiledi. Eserleri özellikle Türkiye'nin zor zamanlarında kafası karışık gençlere ışık oldu. Onların zihnini, hakikatin aydınlığıyla ışıttı. Televizyona uyarlanan eserleri, tarih şuurunun ve milli bilincin uyanmasında kıymetli bir vazife gördü. Böylesine önemli bir kültürel değerimiz olan Tarık Buğra'nın adını ve eserlerini yaşatmak ve Tarık Buğra'yı yeni nesillere tanıtmak bizim boynumuzun borcudur." dedi.Daha sonra geçilen panelde, Esra Müşerref Bayram "Tarık Buğra romanlarındaki aydın tipleri ve aydın toplum ilişkisi", Beyza Dağlı "Tarık Buğra romanlarındaki bireysel değişim", Hatice Nazlı Akdeniz "Tarık Buğra romanlarındaki karakter çatışmaları", Sudenur Sarıca, "Tarık Buğra romanlarındaki sosyal hayat" konulu birer sunum yaptı.Panelin sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, Akşehir Kaymakam Vekili ve Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi de birer konuşma yaptı.Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Salih Akkaya panelist öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekindi.Panele İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, Akşehir Kaymakam Vekili ve Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçede bulunan bazı kamu kurumlarının müdürleri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.