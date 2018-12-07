Yazar Ümran Öztürk'ün İmza Gününe Yoğun İlgi

07 Aralık 2018 Cuma 14:18



07 Aralık 2018 Cuma 14:18

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Van Kitap Fuarı nedeniyle kente gelen Yazar Ümran Öztürk, Van AVM'de okurlarıyla buluştu.Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kitap Fuarı dolayısıyla İzmir'den Van'a gelen Yazar Öztürk, Van Sesi Gazetesi aracılığıyla Van AVM'deki bir kitapevinde okurlarıyla buluştu. Kitapevi önünde Yazar Songül Altınkaynak ile birlikte kitaplarını tanıtan Öztürk, burada yoğun ilgi gördü. Van'da büyük bir okuyucu kitlesi olduğuna dikkat çeken Yazar Özrtürk, "Kitap Fuarı için geldiğim Van'da öğrencilerimizle söyleşiler yaptık. Van AVM'de kitapevimizin katkılarıyla ve Van Sesi Gazetesi aracılığıyla imza günü düzenledik. Güzel bir gün geçirdik. İmzalarımız çok güzel geçiyor" dedi.İmza günlerine Van'dan yoğun ilgi olduğunu ifade eden Öztürk, "Daha çok Van'la ilgili yazılar ve şiirler yazıyorum. Van Kitap Fuarına da katılacağım. 11 Aralık'ta Van'dan ayrılarak, İzmir'e gideceğim. Van'da çok güzel bir okuyucu kitlesi var. Okurlarımız hem gazeteden hem de sosyal medya üzerinden takip ediyor. Okurlarımızla buluştuk, güzel söyleşilerimiz oldu ve kitaplarımızı imzaladık. Van'daki günlerim çok yoğun geçiyor" diye konuştu.Kitap fuarlarının yazar ve yayınevi üzerinden önemli etkileri olduğunu dile getiren Öztürk, bu sayede yazarların okurlarıyla daha çok buluşma imkanı doğduğunu kaydetti. - VAN