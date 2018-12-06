Yazar Ümran Öztürk, Vanlı Okuyucularıyla Buluştu

06 Aralık 2018 Perşembe 12:34



06 Aralık 2018 Perşembe 12:34

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Van Kitap Fuarı nedeniyle kente gelen Yazar Ümran Öztürk, Özalp ilçesindeki okuyucularıyla bir araya geldi.2. Kitap Fuarı'nın yanı sıra Van'da imza ve söyleşilere katılmak üzere gelen Ümran Öztürk, ilk olarak Özalp ilçesindeki Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek, yazarlıkla ilgili bilgiler verip kitaplarını tanıtan Öztürk, yoğun ilgi gördü. Aslen Vanlı olan Ümran Öztürk, hedefinin çocukların duygularına dokunmak olduğunu söyledi. Öztürk, "Gözlemlerimle birlikte kitabın kokusunu, kitap okumanın lezzetini, hayallerini gerçeğe dönüştüren yazarların kitaplarını anlatacağım sizlere. Koşar adım standa gelen çocuğun coşkusunu paylaşacağım. Her dokunuşta can bulan kitapları, iki yürek arasında akan sevgiyi, ırmaklar tadında aktaracağım sizlere" dedi.2. Van Kitap Fuarı'na katılacağını hatırlatan Öztürk, "Zira kitap fuarları; yazarlar, yayıncılar, basımcılar, okuyucular, kısacası kitap ekseni etrafında yaşayan herkesin buluşma noktasıdır. Bazı okurlar için kitapla ilk tanışmanın belki de ilk adımıdır bu fuarlar" ifadelerini kullandı. - VAN