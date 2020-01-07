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Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Dr. John Demartini, Türkiye'de seminer verecek

Demartini Enstitüsü'nün kurucusu ve yazar Dr. John Demartini "Break Through" seminerini İstanbul'da gerçekleştirecek.

07.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:02 Yazar ve davranış bilimleri uzmanı Dr. John Demartini, Türkiye'de seminer verecek
Demartini Enstitüsü'nün kurucusu ve yazar Dr. John Demartini "Break Through" seminerini 'da gerçekleştirecek.
Demartini Enstitüsü'nün kurucusu ve uluslararası en çok satan yazarlardan olan davranış bilimci Dr. John Demartini dünyada büyük ilgiyle takip edilen Break Through semineri kapsamında 'deki okuyucularıyla buluşacak.
John Demartini, Türkiye ziyareti ile ilgili yaptığı değerlendirmede, dünyanın değişik ülkelerinde gerçekleştirdiği çalışmanın büyük ilgi gördüğünü, İstanbul'da 11-12 Ocak'ta yapılacak "En Güçlü Yaşam Çözümleri ve Güçlendirme" konulu seminerinin, iş ve eğitim dünyası için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Demartini Enstitüsünün Türkiye temsilcisi olarak seçilen toplum bilimci ve nefes bilimleri uzmanı Nevşah Fidan Karamehmet de "Dr. Demartini, her seviyede başarılı olmanın sırlarının paylaşacağı etkinlikte yöneticiler, liderler, profesyonel hayata yön veren ve yön vermek isteyenlerle İstanbul'da 2 gün sürecek verimli bir çalışma gerçekleştirecek. İş dünyası için çok etkili olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Hem iş hem de özel hayatta yaşanılan kötü tecrübelerin ve doğru olarak kabullenilen yanlışların insanların motivasyon ve kabiliyetlerini sınırladığını belirten Karamehmet, "Demartini, insanları gerçek potansiyeline kavuşturan bir lider" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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