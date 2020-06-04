Yazar ve felsefeci Oruç Aruoba son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 72 yaşında vefat eden yazar, şair, felsefeci ve akademisyen Oruç Aruoba'nın cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

04.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:17
İstanbul'da 72 yaşında vefat eden yazar, şair, felsefeci ve akademisyen Oruç Aruoba'nın cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.
Aruoba'nın cenazesi, İstanbul'dan Karamürsel ilçesine getirildi.
Yeni tip koronaviras (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından Aruoba'nın cenazesi, Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
Sosyal mesafe kuralına uyulan cenaze namazına Aruoba'nın ailesi ve yakınları, ağabeyleri İskender Aruoba, Prof. Dr. Çelik Aruoba, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Bülent Gözkan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kamer ve akademisyenler katıldı.
Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çelenk gönderdiği görüldü.
Oruç Aruoba
Felsefeci, çevirmen ve şair Aruoba, 14 Temmuz 1948'de Kocaeli'de doğdu.
Aruoba, TED Ankara Koleji'ndeki eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.
Yine aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı olan Aruoba, 1972-1983'de öğretim üyesi olarak görev yaptı ve felsefe bölümünde doktorasını bitirdi.
Aruoba, daha sonraki yıllarda basın kuruluşlarında çeşitli görevler aldı, serbest yazarlık ve çevirmenlik yaptı.
David Hume, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Rainer Maria Rilke ve Paul Celan'ın da aralarında bulunduğu yazarlardan çeviriler yapan Auroba, felsefe ve kültür alanında yazılarını, Oluşum, Arayış, Mor Köpük, Defter, Varlık, Gösteri dergileri ile Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımladı.
Aruoba'nın çevirilerinin yanı sıra eserleri arasında, "Sayıklamalar","Kesik Esin/tiler", "Geç Gelen Ağıtlar", "Ne ki Hiç", "Ne-Otuzaltı Tanzaku", "Zilif", "Doğançay'ın Çınarları" adlı şiir kitapları ve "David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik", "Nesnenin Bağlantısallığı", "De ki İşte", "Tümceler", "Hani", "Uzak" ve "Benlik" adlı deneme kitapları da yer alıyor. Yazar ve felsefeci Oruç Aruoba son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Oruç Aruoba, Karamürsel, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Haber

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