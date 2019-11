Yazar Yusuf Kaplan Kıraathane Sohbetlerinde

Yazar Yusuf Kaplan, Başakşehir Belediyesi tarafından Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen Kıraathane Sohbetleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Başakşehirliler, Yazar Yusuf Kaplan'ı dinlemek için programa yoğun ilgi gösterdi. Tarihin akışının ancak fikir ve varoluş çilesi çekecek insanlarla değiştirilebileceğini belirten Kaplan, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan'ın da millete ihtiyacı olduğunu söyledi. Yusuf Kaplan, 50'li yıllardan 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan dönemle ilgili şöyle konuştu:"Milli ve manevi duygularla donanmış nesiller yetiştiren İmam Hatip ve MTTB kurumlarına darbe vuruldu. Bu süreçte ihanet şebekesi FETÖ'nün önü açıldı. Gülenizm, İslam'ı protestanlaştırma projesidir." Türkiye dünyanın ruhu, mazlumların umudu, zorbaların kabusudur"Yusuf Kaplan, Türkiye'nin hem devlet hem de sivil toplum kuruluşlarıyla dünyanın her bölgesinde mazlumlara ulaştığına vurgu yaptı. Balkanlar ve Güney Asya'da yaşadığı iki anısını anlatan Kaplan, "Haritada elinizi rastgele bir yere koyun Türkiye oradadır. Balkanlar'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da konferans verdim. Biri kürsüye geldi. 'Biz Balkanlar'da iki şey için dua ederiz; biri Allah'a, diğeri Türkiye'ye. Ne için? Türkiye'nin düşmemesi için, toparlanması için, daha sonra gelip bizi toparlaması için' dedi. Sri Lanka'da gittiğim bir köyde ise karşılaştığım bir çocuk, o dönem bir ameliyat geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sordu. Gittiğim her yerde 3 kişiyi anıyorlar. Abdülhamid, Erbakan ve Erdoğan. Türkiye dünyanın ruhu, mazlumların umudu, zorbaların kabusudur" diye konuştu."Enderun tarzı eğitime ihtiyaç var"Eğitim sisteminin verimli hale gelmesi için Osmanlı'daki Enderun sistemine benzer bir sistemin kurulması gerektiğini dile getiren Yusuf Kaplan, "Türkiye'de eğitim sisteminin çağ atlaması için çok sayıda üniversiteye değil tam donanımlı iki üniversiteye ihtiyacı var" dedi.Kaplan'dan gençlere kitap tavsiyeleriKaplan, her konuşmasında olduğu gibi, gençlere dünyaya geniş bir perspektiften bakabilmeleri için kitap tavsiyelerinde bulundu. Sezai Karakoç'la başlayıp Aliya İzetbegoviç ile tamamlanan ilk 20 kitabın okunmasının bu anlamda önemli olduğunu vurguladı. Katılımcılar, programın sonunda Kaplan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL