Yazar Ziya Karatekin, Başkentte Gençlerle Buluştu

16 Kasım 2018 Cuma 17:38



16 Kasım 2018 Cuma 17:38

Yazar Ziya Karatekin, "Tarih İçinde Türk Şiiri-15 Temmuz Ordu Millet Destanı" konulu söyleşide, lise öğrencisi gençlerle bir araya geldi.Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen, Ziya Karatekin'in "Tarih İçinde Türk Şiiri - 15 Temmuz Ordu Millet Destanı" üzerine söyleşisi, Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Konuşmasına son dönemde kaleme aldığı "Gül" isimli şiiriyle başlayan Karatekin, şiirin tanımına yönelik görüşlerini paylaştı.Soru-cevap şeklinde ilerleyen söyleşide Karatekin, Türk şiirinin tarihsel süreci hakkında bilgi verdi. Karatekin, öğrencilere "15 Temmuz Ordu Millet Destanı" isimli kitabı ve darbe girişiminin engellenmesinin önemine ilişkin de bilgi aktarımında bulundu.Etkinlikte okul müdürü Nihat Şimdi de bir konuşma yaptı.