Yazarın Dilinden Programı Kitap Fuarı'na Taşınıyor

Fuar boyunca Radyo Trafik canlı yayın aracından gerçekleşecek programda,yazar, oyuncu, sunucu ve gazete dünyasından bir çok önemli isim ağırlanacak.

Türkiye'nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik'te her Cuma günü saat 16.00'da yayınlanan, ilgiyle takip edilen program "Yazarın Dilinden" 37. Uluslararası Kitap Fuarı'na özel olarak, 10-11 Kasım ile 17-18 Kasım tarihlerinde fuar alanından gerçekleşecek. Program kapsamında birbirinden ünlü yazar, oyuncu, sunucu ve değerli gazeteciyi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 8. Hall ön avlu'da yayın aracında ağırlayacak Radyo Trafik ekibi, ele aldığı konuları canlı olarak fuar katılımcılarına ve dinleyicilerine aktaracak.

Radyo dünyasına bambaşka bir bakış açısı getiren Radyo Trafik, 10-11 Kasım ile 17-18 Kasım tarihlerinde; Gülten Dayıoğlu, İnci Aral, Nermin Bezmen, Ayşe Kulin, Nebil Özgentürk, Mine Kırıkkanat, Mario Levi, Hüsnü Arkan, Kerem Fırtına, Saba Tümer ve bir çok değerli isimi canlı yayın aracında misafir edecek.