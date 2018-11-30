Yazarlar, Hizanlı Öğrencilerle Buluştu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hizan
Belediyesi "Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında yazarlar öğrencilerle buluştu.
Hizan Belediyesi, alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel projeleri de hayata geçiriyor.
Hizan Kültür Merkezi'nde "Hizan'da Edebiyat
ve Sanat" konulu bir söyleşi gerçekleştiren yazar Halil İbrahim Özcan
, etkinlik kapsamında tiyatro oyun yazarı Ceren Olpak
ve yazar Murat Tuncel
ile öğrencilerle buluştuklarını söyledi.
Özcan, "Salonun dolu olması bizleri mutlu etti. Özellikle öğrencilerin öğretmenleri ile salonu doldurmaları etkileyiciydi. İki saat gibi bir söyleşi gerçekleştirdik. Bizi buraya davet eden başta Kaymakam Sayın Bülent Hamitoğlu
olmak üzere öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Edebiyat,Hizan