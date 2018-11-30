30 Kasım 2018, 14:21
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Yazarlar, Hizanlı Öğrencilerle Buluştu

Yazarlar, Hizanlı Öğrencilerle Buluştu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hizan Belediyesi "Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında yazarlar öğrencilerle buluştu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hizan Belediyesi "Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında yazarlar öğrencilerle buluştu.

Hizan Belediyesi, alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel projeleri de hayata geçiriyor.

Hizan Kültür Merkezi'nde "Hizan'da Edebiyat ve Sanat" konulu bir söyleşi gerçekleştiren yazar Halil İbrahim Özcan, etkinlik kapsamında tiyatro oyun yazarı Ceren Olpak ve yazar Murat Tuncel ile öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

Özcan, "Salonun dolu olması bizleri mutlu etti. Özellikle öğrencilerin öğretmenleri ile salonu doldurmaları etkileyiciydi. İki saat gibi bir söyleşi gerçekleştirdik. Bizi buraya davet eden başta Kaymakam Sayın Bülent Hamitoğlu olmak üzere öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Edebiyat,Hizan
30 Kasım 2018 Cuma 14:21