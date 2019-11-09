Haberler » Güncel » Yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı - Haber

Yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.

09.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:56Yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "38. Uluslararası Kitap Fuarı" devam ediyor.
Bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda ünlü yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.
Fuarda imza etkinlikleri için ayrılan salonda kitaplarını imzalayan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya okurları yoğun ilgi gösterdi.
İmza salonlarında ayrıca Ahmet Günbay Yıldız, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Telli, Cihan Aktaş, Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Sevil Atasoy, Salih Memecan, Metin Ekici, Serdar Tuncer, Senai Demirci, Sema Maraşlı ve Latife Tekin okurları için eserlerini imzalayarak, fotoğraf çektirdi.
Stantlarda ise Ketebe Yayınlarında Ali Emre, Nemesis Yayınlarında oyuncu ve yazar Murat Tavlı, İnsan Yayınlarında Gökdemir İhsan, Ensar Neşriyatta Vehbi Vakkasoğlu, Çınar Yayınlarında Aydın Ilgaz, Artemis Yayınlarında İpek Ongun, İz Yayınlarında Asım Gültekin, Kaknüs Yayınlarında İbrahim Becer, Profil Yayınlarında ise İbrahim Tenekeci, Bekir Develi ve Tarık Tufan kitaplarını imzalayan yazarlar arasındaydı.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:16 Batman'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19:14 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:12 Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu
19:12 Spor türkiye motokros şampiyonası 4'üncü ayak finalleri başladı
19:11 Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
18:33 Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:20:18