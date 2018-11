Yazarlar Tüyap'ta Kitaplarını İmzaladı - İstanbul

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:03



14 Kasım 2018 Çarşamba 20:03

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı 'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, şair ve yazarlar, imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya geliyor.Semerkand Yayınları standında kitaplarını ve albümlerini imzalayan şair Dursun Ali Erzincanlı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, imza günleri aracılığıyla okurların takip ettiği yazarlarla görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.Kendisinin ağırlıklı olarak konser programlarına katıldığını dile getiren Erzincanlı, şöyle devam etti:"Gittiğimiz yerlerde de yoğunluktan dolayı kimseyle oturup, konuşma imkanı bulamıyoruz. Sadece selamlaşma olabiliyor. Bazen fotoğraf çektirmeye bile fırsat olmuyor ama imza programları özellikle bizim için çok dinlendirici oluyor. Bir de bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili düşünceleri, reaksiyonları ikili görüşmelerde çok daha rahat alıyoruz. Bu nokta da bundan sonraki çalışmalarımızı şekillendiriyor."Kitap fuarlarına ilginin her geçen yıl daha da arttığına dikkati çeken Erzincanlı, "Kitap okuma oranlarının her yıl artması da fuarlara olan ilgiyi gösteriyor. Hafta içi olmasına rağmen çok yoğun, hareketli ve çok güzel. Allah okuyan kişilerin sayısını arttırsın. Zaten içimizde var olan bir şey üretme, düşünme, bir medeniyete şekil verme. İnşallah dedelerimizin, ecdadımızın yaptıklarının üzerine koyarak yeni bir medeniyetin inşasında görev almış oluruz." ifadelerini kullandı."Artan çocuk yayıncılığı kitap sektörünü harekete geçirdi"Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzalayan ve okurları için karikatür çizen Can Kardeş Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Demirhan Kadıoğlu da 15 yıldan beri fuara katıldığını söyledi.Kadıoğlu, çalışmalarında çocuk hikayeleri, masalları ve son dönemde ilgiyle takip edilen çizgi roman kitaplarına ağırlık verdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu çizgi roman kitapları aslında bizim geçmişte yaşayan bir kültürümüzdü. Son dönemlerde yaygınlık göstermeye başlamasının bir sebebi de ABD tarzı çizgi romanların Hollywood filmlerine konu olmasıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla biz de yerli çizgi romanlarımızda 'Keloğlan', ' Nasreddin Hoca ' gibi figürleri özellikle kullanıyoruz veya fabl türü çizgi hikayelerimizde Mevlana 'dan, değerler eğitiminden örnekler sergileyerek, hayvan sevgisi, doğa sevgisi işliyoruz. Değerler eğitiminde aynı zamanda arkadaşlık, emanet duygusu ve birtakım insani duyguları hikayeleştirerek bu noktada çocuklarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz."Son dönemde artan çocuk yayıncılığının kitap sektörünü harekete geçirdiği yorumunda bulunan Kadıoğlu, "Önemsenmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz de çocuk yayıncılığında çorbada tuzumuz olsun tabirinden çizgi romanlarla, değerlerle, eğitimimizle bir şekilde bu yayıncılık noktasında hizmet vermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.Kadıoğlu, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında birçok yere davet edildiğini söyleyerek, şunları anlattı:"Gittiğim kuruluşlarda çizgi etkinlikleri yapıyorum. Çizgi etkinlikleri yaparak da Dünya Çocuk Kitapları Haftasını harekete geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklar çok ilgi gösteriyor. Dolayısıyla hem kitaba olan bağlılık artıyor hem yazara olan bağlılık bir kat daha artmış oluyor. Dileriz ki çocuk kitapları haftası bir hafta olmasın, yıl boyunca devam etsin.""Gençlerin neyi okuduğu çok önemli"Fuarda Yeni Asya Neşriyat etiketiyle çıkardığı "Her Şey O'ndan Haber Verir" adlı ilk eserini imzalayan gazeteci, yazar İsmail Tezer ise kitabının içeriğine değinerek, "Yazı işleri mutfağında çalışırken haber akışı içerisinde, haberlere daha farklı bir bakış açısı nasıl getirebiliriz yönüyle bakarak kitabı hazırladım." dedi.Tezer, kitabında başta Anadolu Ajansı yer almak üzere çeşitli medya kuruşlarında çıkan haberleri ele aldığına vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:"O haberlerin satır aralarına özellikle Risale-i Nur eserlerinden bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Yani 'Bize yaratıcımızı nasıl tanıtır bu haberler?' diye yola çıktık. Bu kitapta günlük okuduğumuz bilimsel haberlere, gazete haberlerine baktığımızda insanları biraz düşündürebilir miyiz diye bir yaklaşım getirmeye çalıştık."Fuara da değinen Tezer, "Özellikle gençlerden fuara büyük bir ilgi var. Gençlerin de çok değişik alanlarda ilgileri var. Bu güzel bir nokta ama ülkemizde bu ilginin okuma oranı ile aynı olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha okuma oranlarının yükseltilebilmesi adına eğitim noktasında öğrencileri yönlendirmede öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor. Okumadan ziyade gençlerin neyi okuduğu çok önemli, hatta okudukları kitaplarla daha sonra varlığı, hayatı okumaları önemli." şeklinde konuştu.Yurt içinden ve dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, 18 Kasım'da sona erecek.