Yazdığı Kitabın Geliri Engellilere Gidecek

Çanakkale
'de yaşayan 15 yaşındaki serebral palsi hastası Duru Oğuz, 3 yıl boyuncagünlüğünde yazdığı masalları, "Duru'nun Günlükleri" adlı kitapta topladı. Beş bin adet basılan kitaptan elde edilecek gelir, Oğuz ailesince engellilerin ihtiyaçları için bağışlanacak.
Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Süreyya ve Metin Oğuz çiftinin iki çocuğundan biri olan Duru Oğuz, 5,5 aylık dünyaya geldi. Oksijensiz kalması sonucu serebral palsi hastası olan, sağ kolunu kullanamayan ve tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Oğuz, 3 yıl önce sol elini kullanarak günlüğüne yazdığı masalları Gece Kitaplığı Yayınevi kitap olarak basıp piyasaya sürdü.
Toplam beş bin adetbasılan ve internetten satışa sunulan kitaptan elde edilecek gelir, engellilerin fizik tedavi ihtiyaçları için kullanılacak.
"Kitabı engelli arkadaşlarımın faydalanması için yazdım"
Duru Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. sınıfta yazmaya başlayıp 8. sınıfta bitirdiği kitabında masallarda hayallerinin ve duygularının yer aldığını söyledi.
Kitabının yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Oğuz, "Kitabıengelli arkadaşlarımın faydalanması için yazdım. Türkçe öğretmenim sayesinde yazmaya başladım. Sonra Türkçeöğretmenim gitti, başka bir Türkçe öğretmeni geldi ama benyazmaya devam ettim." dedi.
Oğuz, hedefim yeni bir kitap çıkartmak olduğunu belirterek, "Benyapabiliyorsam herkes yapabilir. Bu yüzden vazgeçmeden ikincikitabıma başlayacağım. Büyüdüğümde yazar ve oyuncu olmak istiyorum. Yaratıcı yazarlık bölümü okumak istiyorum." diye konuştu. Anne
Süreyya Oğuz ise kızının rahatsızlığına rağmen büyükbir gayret ve azimle çalıştığını söyledi. Bu konuda çokolumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Oğuz, "Duru örnek teşkil etti. O da biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.
Çanakkale
04 Aralık 2018 Salı 10:58